PSG : «La plaisanterie est totale», Mbappé prend un coup de pression sur le mercato

Réintégré au PSG, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui concernant son avenir. Et pour cause, alors que les relations se sont réchauffées avec la direction du club de la capitale, une prolongation de contrat serait désormais envisageable. Une situation qui agace passage le Real Madrid, invité à se tourner vers une autre piste pour renforcer son attaque.

Depuis la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, l'attaquant du PSG a refusé d'activer l'option lui permettant de prolonger d'une saison, ce qui a rendu furieuse la direction parisienne qui a décidé d'écarter Kylian Mbappé du groupe pour la tournée en Asie. Réintégré la semaine dernière, le capitaine des Bleus semble être bien plus ouvert à l'idée de prolonger son contrat. Ce qui ne passe pas du tout du côté du Real Madrid comme le souligne le journaliste de La Cadena SER , Antonio Romero.

«Si après tout cela il renouvelle avec le PSG...»

« Je comprends la pression que peut lui mettre le fait d'être la star de la France, du PSG, des Jeux Olympiques... Je comprends moins qu'il ne veuille pas perdre un seul euro, mais si après tout cela il renouvelle avec le PSG, il est temps que quelqu'un dise à Florentino Pérez qu'il faut chercher un autre attaquant », assure-t-il au micro d' El Larguero avant d'en rajouter une couche.

«S'il renouvelle, nous devons oublier Mbappé»