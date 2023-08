PSG : Quel est le juste prix pour Mbappé ?

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre le large d'ici la fin de ce mercato estival. En effet, le Real Madrid prévoirait de formuler une offre de dernière minute à hauteur de 120M€ pour s'offrir les services du numéro 7 du PSG. Selon vous, quel est le juste prix pour le transfert de Kylian Mbappé ?

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé disposait d'un accord moral avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le numéro 7 parisien a finalement décidé de parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec l'écurie rouge et bleu. A la fin du dernier exercice, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction du PSG pour lui annoncer qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025 ; comptant quitter le club pour 0€ à l'été 2024.

Mbappé sera libre le 30 juin 2024

Refusant catégoriquement de perdre son meilleur joueur librement et gratuitement, le PSG l'a placé sur le marché cet été, avant de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Une manière de mettre la pression sur Kylian Mbappé, en le poussant à accepter un transfert immédiat et onéreux, ou une prolongation. Mais alors que les dernières discussions entre les deux camps ont été positives, le capitaine de l'équipe de France a retrouvé le groupe de Luis Enrique, avant d'entrer en jeu face à Toulouse ce samedi soir. Malgré tout, le Real Madrid compterait tout de même passer à l'offensive pour Kylian Mbappé cet été.

Le Real va proposer 120M€ cet été