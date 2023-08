Ce joueur propose une solution inattendue au PSG

Amadou Diawara

Indésirable au PSG depuis l'été dernier, Georginio Wijnaldum serait une nouvelle fois poussé vers la sortie par sa direction. Alors que le club de la capitale ne lui a toujours pas trouvé de nouveau point de chute, l'international néerlandais aurait proposé une résiliation de son contrat. Toutefois, le PSG aurait refusé cette option, désirant encaisser une indemnité pour son transfert.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Georginio Wijnaldum a totalement manqué sa première saison à Paris. A tel point que la direction du club rouge et bleu ne veut plus de lui depuis plus d'un an.

Wijnaldum a proposé une résiliation de contrat au PSG

En effet, le PSG a placé Georginio Wijnaldum sur le marché lors du dernier mercato estival. Ce qui a profité à l'AS Rome, ayant obtenu le prêt du milieu de terrain de 32 ans. De retour au PSG depuis la fin de la saison 2022-2023, Georginio Wijnaldum n'a pas vu sa situation changer au Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'international néerlandais est toujours indésirable au PSG.

Le PSG refuse de libérer Wijnaldum et réclame 6M€