Mbappé : Le PSG reprend espoir, réunion cruciale en vue

Jean de Teyssière

Le feuilleton Mbappé s'est un peu refroidi mais il est toujours au centre des réflexions au PSG. Après avoir fait un premier pas, ayant permis à Kylian Mbappé de retrouver le groupe parisien, le PSG et son numéro 7 se sont à nouveau rencontrés ce dimanche au cours d'une discussion à l'issue positive. Une autre rencontre entre le président parisien, Nasser al-Khelaïfi et Mbappé est prévue cette semaine, pour parler d'une éventuelle prolongation.

Le PSG continue de parler avec l'entourage de Kylian Mbappé pour tenter de trouver une solution. Déjà, la situation s'est apaisée, alors qu'elle était devenue intenable au début du mois d'août. Après une discussion entre Mbappé et le PSG en marge du premier match de championnat ace à Lorient (0-0), les positions s'étaient rapprochées et Mbappé était revenu dans le groupe. Il a même participé au match face à Toulouse (1-1) et a marqué le premier but des Parisiens cette saison.

Une réunion a eu lieu dimanche

La presse espagnole continue de se passionner de ce feuilleton et le quotidien AS annonce qu'une nouvelle réunion a eu lieu entre le PSG et Mbappé ce dimanche. D'après eux, des émissaires qataris sont arrivés à Paris ce week-end et ont parlé à Mbappé. Cette rencontre a permis de réduire encore un peu plus la tension qui continue de régner. Sans sortir vainqueur de cette réunion, les dirigeants qataris auraient été heureux de la tournure prise par la discussion.

Nouvelle réunion prévue entre Mbappé et NAK