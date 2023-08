Lâché par le PSG, il vit un calvaire sur le mercato

Jean de Teyssière

Arrivé en 2021 au PSG en même temps que Lionel Messi, le défenseur espagnol Sergio Ramos a quitté le club en même temps que le numéro 10 argentin, à l'issue de son contrat en juin 2023. Si son ancien coéquipier a trouvé un point de chute à l'Inter Miami, le défenseur espagnol galère beaucoup plus à trouver un nouveau club...

Formé au FC Séville avant de passer 16 années légendaires au Real Madrid, Sergio Ramos aurait tenté d'y retourner mais le club sévillan lui aurait fermé la porte. L'Espagnol aurait toujours des prétentions salariales XXL et pour un défenseur de son âge (37 ans), rares sont les clubs prêts à investir autant. Deux clubs turcs, Galatasaray et Besiktas seraient intéressés par la venue de Sergio Ramos selon AS , mais les discussions sont freinées par les demandes économiques du champion du monde 2010...

Sergio Ramos refuse Al-Ahli

Selon Sports Zone , Sergio Ramos aurait refusé le club saoudien d'Al-Ahli. L'ancien défenseur du Real Madrid et du PSG aurait énervé les dirigeants du club saoudien, lorsqu'il leur a annoncé qu'il ne comptait pas signer chez eux.

