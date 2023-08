Le RC Lens explose tous les records avec son dernier transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une très longue attente, le RC Lens tient son attaquant. Et il s'agit donc d'Elye Wahi, recruté pour 30M€, hors bonus en provenance de Montpellier. Un très gros coup pour les Sang-et-Or qui s'offrent l'un des joueurs les plus prometteurs du football français. Mais surtout, les Lensois continue leur été de tous les records avec ce transfert historique à plus d'un titre.

Depuis l'ouverture du mercato, le RC Lens cherche un nouvel attaquant. Et pour cause, les Sang-et-Or ont rapidement compris qu'il serait impossible de conserver Loïs Openda, auteur d'une grande saison. L'attaquant belge s'est ainsi engagé avec le RB Leipzig pour quasiment 50M€, de très loin la plus grosse vente de l'histoire lensoise. Mais son successeur a tardé à arriver. Après les échecs avec Levi Garcia (AEK Athènes) et Chuba Akpom (Middlesbrough), le RC Lens a finalement accéléré pour le transfert d'Elye Wahi officialisé dimanche soir devant un stade Bollaert acquis à sa cause. Un transfert qui pourrait avoisinant les 30M€, hors bonus.

Wahi devient le joueur le plus cher de l'histoire du RC Lens...

Une somme qui en fait d'ores et déjà, et de très loin, le joueur le plus cher de l'histoire du RC Lens. Et pour cause, jusque-là, le plus gros transfert des Sang-et-Or était Loïs Openda, recruté pour 16M€ il y a un an. Elye Wahi débarque donc pour deux fois plus. A noter que deux autres recrues estivales se classent dans le top 5 des plus gros transferts de l'histoire lensoise à savoir Andy Diouf, troisième (14M€) et Angelo Fulgini, cinquième (7,2M€), dont l'option d'achat a été levée cet été. Le quatrième de ce classement est Seko Fofana, recruté pour 8,5M€ en 2020. Après avoir fait de Loïs Openda (50M€) et Seko Fofana (25M€) ses deux plus grosses ventes de l'histoire, le RC Lens poursuit ainsi son été historique avec le transfert d'Elye Wahi.

🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 7⃣✍️ Elye Wahi📍 Stade Bollaert-Delelis📅 20/08/2023👉 https://t.co/LmQFaQJ59x#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/VOBGJiYIZT — Racing Club de Lens (@RCLens) August 20, 2023

... et la plus grosse vente du MHSC

Mais l'attaquant français est également entré dans l'histoire de son ancien club, Montpellier. En effet, avec un transfert à 30M€, Elye Wahi explose le record de vente du MHSC, détenu jusque-là par Nordi Mukiele qui avait rejoint le RB Leipzig pour 18M€ en 2018. Gaëtan Laborde (Rennes, 15M€), Benjamin Lecomte (AS Monaco, 13,5M€) et Steve Mounié (Huddersfield, 13M€) complètent le top 5. A noter qu'Olivier Giroud est septième de ce classement. En 2012, Arsenal avait déboursé 12M€ pour recruter l'attaquant français.

Hors PSG, Wahi est un des plus gros transfert de la L1

Mais à l'échelle de la Ligue 1 aussi ce transfert est très important. C'est bien simple, en exceptant les transferts du PSG version QSI, dont les moyens sont très supérieurs à ceux des autres clubs de l'élite, le transfert d'Elye Wahi au RC Lens est le cinquième plus important de l'histoire du championnat de France. En effet, hors PSG, l'AS Monaco truste le podium avec James Rodriguez (45M€), Radamel Falcao (43M€) et Wissam Ben Yedder (40M€). Arrivé il y a six mois à l'OM, Vitinha (32M€) est le quatrième non-Parisien le plus cher de l'histoire de la L1 juste devant Elye Wahi.