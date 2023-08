Mbappé - PSG : Le feuilleton enfin réglé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé continue de faire parler, le crack de Bondy n’a toujours pas reçu la moindre offre de transfert cet été de la part du Real Madrid. Par conséquent, la tendance est clairement à ce qu’il reste une saison supplémentaire au PSG comme le souligne Daniel Riolo, qui insiste sur le fait que le club merengue n’a toujours pas bougé pour ce transfert.

Bien qu'il ait été réintégré dans le groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé n'a pas totalement réglé la question de son avenir. Et pour cause, son contrat prend fin en 2024, et le PSG a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne partirait pas libre. Mais comme le rappelle Daniel Riolo, il n'y a toujours pas d'offre.

Le PSG attend une offre de 250M€ pour Mbappé https://t.co/buYnKn8BYp pic.twitter.com/NRZRkphnEl — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

«Il n'y a pas d'offre pour Mbappé»

« Je rappelle, parce que certains n'a toujours pas compris, qu'il n'y a pas d'offre pour Mbappé. D'ici le 31 aout, on ne sait jamais si le Real Madrid va se décider à bouger, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur du PSG, il doit être titulaire. Il faut en profiter jusqu'au bout », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

Rapprochement entre le PSG et Mbappé ?