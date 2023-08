Cette cible l'affirme en interne, elle a choisi le PSG

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato et le Paris Saint-Germain aimerait boucler une dernière recrue avec Randal Kolo Muani. Après seulement une saison en Bundesliga le Français pourrait retrouver la Ligue 1 et venir donc étoffer une attaque déjà bien renforcée avec les arrivées récentes d’Ousmane Dembélé ou encore de Gonçalo Ramos.

Le mercato du PSG n’est pas terminé ! Comme l’a récemment annoncé L’Equipe , le club parisien aimerait terminer son recrutement par une nouvelle arrivée en attaque, avec Randal Kolo Muani. Or, la dernière offre parisienne pour l’attaquant aurait été refusée par Francfort.

Une nouvelle offre en préparation

Ce n’est pas un coup d’arrêt pour le PSG, qui préparerait déjà une nouvelle offre ! TMW a en effet annoncé que le club ce la capitale devrait quelque peu hausser sa proposition, avec une partie fixe de 70M€ à laquelle devraient s’ajouter plusieurs bonus. Reste à voir ce que décidera Francfort, qui a toujours été assez ferme concernant Kolo Muani.

Kolo Muani veut le PSG