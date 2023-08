Un attaquant valide son transfert, le PSG va lâcher 70M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas l’intention de lâcher Randal Kolo Muani, avec qui un accord aurait déjà été trouvé. Face au refus de l’Eintracht Francfort après avoir formulé une première offre, les dirigeants parisiens vont revenir à la charge dans les prochaines heures avec une deuxième proposition qui devrait atteindre la barre des 70M€.

Randal Kolo Muani apparaît comme la dernière priorité offensive du PSG dans cette fin de mercato estival. L’international français est en effet espéré par les dirigeants parisiens pour venir épauler Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, un défi qui séduit le principal intéressé, qui se serait mis d’accord avec le PSG sur la base d’un contrat de cinq ans. Reste désormais à en faire de même avec Francfort.

Le PSG recalé

Et la tâche s’annonce probablement plus compliquée. Alors qu’une première proposition de 60M€ + 10M€ de bonus aurait été formulée par le PSG, l’Eintracht Francfort attend davantage pour céder l’international français. « Il y a un intérêt d'un club. Il y a une offre, oui , a reconnu dimanche le directeur sportif Markus Krösche dans des propos relayés par Kicker . Cela n'a pas de sens de parler de chiffres. L'offre ne correspond pas à nos attentes. J'attendrais de voir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines. Il ne reste plus beaucoup de semaines. »

Une offre de 70M€ va tomber