Transferts : Nouveau rebondissement sur le mercato du PSG

Alexis Brunet

Le PSG veut encore recruter cet été. Avant la fin du mercato, le club de la capitale veut essayer de boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani. Cela semble bien parti, puisque Paris a l'accord du joueur. Il faut maintenant en faire de même avec Francfort. L'équipe allemande a déjà refusé une première offre, et elle espère recevoir entre 80 et 90 millions pour le Français. Hugo Ekitike ne devrait pas finalement faire partie du deal.

Pour le moment, le PSG ne fait pas forte impression en Ligue 1. Le club de la capitale n'a pas pu faire mieux que deux matches nuls, lors des deux premières journées de championnat. Paris n'a marqué qu'un but, c'était samedi face à Toulouse, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Le Français n'était pas titulaire, mais il a tout de même scoré, à l'inverse de Gonçalo Ramos, pour l'instant toujours muet face au but, et d'Ousmane Dembélé, qui a raté une grosse occasion.

Le PSG veut Kolo Muani

Pour offrir plus de solutions à Luis Enrique, le PSG veut encore recruter en attaque. Après Lucas Hernandez, et Ousmane Dembélé, c'est un autre international français qui est ciblé, en la personne de Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort est ouvert à un départ d'Allemagne, et il aurait même déjà un accord avec Paris. Le club de la capitale a envoyé une première offre à la formation de Bundesliga. Elle était de 65M€ bonus compris d'après RMC Sport , mais elle a été refusée.

Ekitike n'est pas dans l'opération pour Kolo Muani