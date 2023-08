PSG : Il monte au créneau pour Neymar après son transfert

Thibault Morlain

Neymar sera donc resté 6 saisons sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017 du FC Barcelone, le Brésilien s’est envolé pour l’Arabie Saoudite lors de ce marché des transferts. Désormais, le joueur de 31 ans appartient à Al-Hilal et à l’heure de faire le bilan du passage de Neymar au PSG, les avis divergent. Si plusieurs critiquent les résultats obtenus, d’autres ont toutefois tenu à voler au secours de l’ancien joueur du Barça.

En 2017, le PSG n’avait pas hésité à miser 222M€ sur Neymar. Forcément, avec un tel investissement, on attendu beaucoup de celui qu’on annonçait alors comme le successeur naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’objectif était alors de remporter la Ligue des Champions, mais ça n’est jamais arrivé en 6 ans. De quoi valoir à Neymar de nombreuses critiques, d’autant qu’il a manqué quasiment la moitié des matchs du PSG depuis son arrivée. En effet, le Brésilien a été miné par de grosses blessures lors de son aventure parisienne. Cela a alors été souvent reproché à Neymar, mais alors que ce dernier est désormais à Al-Hilal, Samir Nasri a pris sa défense.

« Il a fait basculer aussi ce club là dans une autre sphère »

Sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a réagi au départ de Neymar en Arabie Saoudite. Revenant alors sur ce qu’a fait le Brésilien au PSG, l’ancien international français a lâché : « Si on a décrié son style de vie, ses blessures, ça a toujours été quelque chose de cassée. Ça n’a pas été musculaire. Et la meilleure campagne de Ligue des Champions du club, c’est lui qui les amène en finale. Et il a fait basculer aussi ce club là dans une autre sphère ».

« Avec lui, c’est devenu une vraie marque le PSG »