PSG : En direct, il lâche une accusation sur le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui, comme chaque été. Et alors qu’il a été réintégré dans l’effectif de Luis Enrique par les dirigeants du PSG, l’institution parisienne n’aurait aucune confiance en Mbappé pour toute continuité selon le journaliste espagnol Juanfe Sanz. De quoi relancer le feuilleton et un éventuel transfert au Real Madrid ?

Le PSG aurait à cœur de mener à bien la prolongation du contrat de Kylian Mbappé qui court jusqu’au 30 juin prochain. Le Paris Saint-Germain se refuserait à témoigner d’un départ libre de tout contrat du meilleur buteur de son histoire. Et alors qu’il fut écarté en raison de sa réticence à activer la clause présente dans son bail pour le rallonger jusqu’à l’été 2025, Mbappé est à nouveau dans le groupe et un certain rapprochement serait à signaler avec à la clé une éventuelle prolongation d’après The Times et différents médias dernièrement.

«Il n'est pas impossible que Mbappé rejoigne le Real Madrid cet été»

Néanmoins, le Real Madrid ne lâcherait pas l’affaire dans la course à la signature de Kylian Mbappé et pourrait proposer d’ici la clôture du mercato le 31 août prochain une offre de 120M€ au PSG à en croire Sport BILD . Présentateur d’ El Chiringuito , Josep Pedrerol a tenu le discours suivant lors de l’émission. « Il n'est pas impossible que Mbappé rejoigne le Real Madrid cet été. Le PSG peut-il tenir jusqu'au 30 juin 2024 ? Mbappé peut-il résister à la pression ? Cela va être une quinzaine passionnante avec la relation PSG-Mbappé... avec le Real Madrid en attente. Jusqu'à hier (ndlr dimanche), je pensais que c'était impossible ».

PSG : Le transfert de Mbappé est réclamé à Paris https://t.co/6uE7qVwyI4 pic.twitter.com/nl2k2BzPXE — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

«Le PSG ne fait pas confiance à Mbappé»