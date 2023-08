Mbappé, Henry, Guendouzi... Toutes les infos mercato du 22 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : L'Espagne relance le feuilleton Mbappé

Réintégré par le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc être parti pour disputer toute la saison avec le club de la capitale. Mais voilà que le mercato n'est pas encore terminé et d'ici le 1er septembre, cela pourrait bouger pour Mbappé. D'ailleurs, en Espagne, on croit encore à un possible transfert du Français au Real Madrid. Sur le plateau d' El Chiringuito , Josep Pedrerol a confié : « La seule possibilité que Mbappé signe cet été, c'est avec une lettre pour le libérer. Très difficile ? Oui. Impossible ? Non. Je vous ai dit il y a plusieurs jours que l'effectif madrilène était bouclé. Est-il totalement impossible que Mbappé arrive cet été ? Non ».



Thierry Henry pas gourmand pour entraîner les Espoirs

C'est désormais officiel, Thierry Henry est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Des précisions ont d'ailleurs été données sur cette nomination, notamment en ce qui concerne le salaire du champion du monde 1998. Ainsi, L'Equipe fait savoir que Thierry Henry n'aurait pas été très gourmand et qu'il devrait percevoir ce que touchait son prédécesseur, à savoir un salaire mensuel brut de 40 000€. A noter toutefois que des bonus pourraient s'ajouter en fonction des résultats, notamment aux JO et à l'Euro 2025.



OM : C'est 20M€ et pas moins pour Guendouzi

Encore à l'OM, Matteo Guendouzi voit son avenir faire énormément parler en cette fin de mercato estival. Fera-t-il toute la saison avec le club phocéen ? Le Français est courtisé. Ce mardi, La Provence a fait un point, expliquant tout d'abord que Guendouzi refuserait de rejoindre Galatasaray. Cela pourrait alors profiter à la Lazio Rome, mais encore faut-il tomber d'accord avec l'OM. Et Pablo Longoria serait très clair, il veut 20M€ pour le milieu de terrain de Marcelino. Une somme de laquelle les Romains sont encore loin.



Le PSG prépare sa nouvelle offre pour Kolo Muani

Désormais, au PSG, la priorité du mercato se nomme Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a déjà formulé une première offre, refusée par l'Eintracht Francfort. Pas de quoi refroidir le club de la capitale. Alors qu'il a été expliqué que le PSG allait revenir à la charge avec un nouveau chèque de 70M€, L'Equipe explique que le club de la capitale n'avait pas encore dégainé lundi soir et qu'il était en pleine réflexion dans ce dossier Kolo Muani concernant sa prochaine offre.



PSG : Lemina donne son feu vert pour être prêté