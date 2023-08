OM : Guendouzi a déjà validé son transfert

Alexis Brunet

En cette fin de mercato, l'OM cherche à vendre. Pablo Longoria veut dégraisser, en se séparant d'un élément au milieu notamment. Le nom de Mattéo Guendouzi est celui qui revient le plus pour un possible départ. La Lazio serait particulièrement intéressée par le Français, et elle aurait même un accord avec ce dernier.

Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les dépenses cet été. Le président marseillais a gâté son nouvel entraîneur, Marcelino. Au poste de gardien, Ruben Blanco s'est définitivement engagé avec l'OM, après son prêt la saison dernière. En défense, le club phocéen a enregistré le renfort de l'expérimenté latéral brésilien Renan Lodi. Au milieu de terrain, Marseille a mis la main sur Geoffrey Kondogbia. Mais c'est en attaque que l'OM a le plus recruté, en faisant venir Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, et Iliman Ndiaye.

L'OM ne sera plus trop actif au niveau des arrivées

Après avoir beaucoup recruté, l'OM ne devrait plus être trop actif au niveau des arrivées cet été. Pablo Longoria voudrait tout de même attirer un latéral droit, pouvant apporter un peu de concurrence à Jonathan Clauss. Il se pourrait qu'un renfort arrive aussi en attaque si une opportunité se présente. Le club phocéen a notamment été lié au Français Wilson Isidor dernièrement.

