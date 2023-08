Mercato - PSG : Il annonce sa signature en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais une certitude, Bernardo Silva s’apprête à apposer sa signature sur un nouveau contrat, mais ni le PSG ou le FC Barcelone ne sortira gagnant du dossier. Manchester City est en effet en passe de prolonger l’international portugais comme vous l’a révélé le 10 Sport. Ce dernier aurait même donné sa parole, ne laissant plus aucune chance aux prétendants.

Grande priorité du PSG ces derniers mois, Bernardo Silva a pris sa décision. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est entendu avec Manchester City pour prolonger son contrat de deux saisons. Luis Campos croyait pourtant en ses chances avec l’international portugais qu’il avait recruté en Principauté, mais les Skyblues ont refusé de céder leur joueur, finalement convaincu par l’idée de renouveler son bail.

PSG : La priorité de l’été donne son accord, elle va signer https://t.co/NtHEIYmdAa pic.twitter.com/sBeSdRmcS1 — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

C’est terminé pour le PSG et le Barça

Depuis, la presse anglaise a confirmé nos informations, indiquant que la prolongation de Bernardo Silva n’était plus qu’une question de temps. Selon Sky Sports , le PSG s’est fait une raison en acceptant le fait que le joueur de 29 ans n’était pas à vendre, tout en s’attendant désormais à le voir apposer sa signature sur un nouveau contrat en faveur de Manchester City. Et le club de la capitale n’est pas le seul à sortir perdant du dossier.

Bernardo Silva a donné sa parole