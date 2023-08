Le PSG rate un transfert à 30M€

Jean de Teyssière

Le mercato du PSG n'est toujours pas terminé et malheureusement pour le club de la capitale, l'une de ses pistes va s'engager dans les prochaines heures avec l'Olympique Lyonnais. Le jeune attaquant ghanéen Ernest Nuamah a en effet passé avec succès sa visite médicale et devrait s'engager avec l'OL contre 30M€. Un gros coup frappé par les Lyonnais qui obligent le PSG à chercher autre part une nouvelle piste offensive.

Le chantier offensif était le chantier principal du PSG cette saison. Après avoir perdu Neymar Jr et Lionel Messi, le club de la capitale devait à tout prix se renforcer offensivement. Gonçalo Ramos est arrivé et jouera en tant que numéro 9 tandis que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé animeront les ailes. Mais le PSG n'avait pas encore tout à fait terminé de renforcer cette ligne offensive, même si l'une de ses pistes vient de lui échapper.

Le PSG tente de recruter Nuamah

Annoncé proche de l'Olympique lyonnais, le PSG a pourtant tenté de leur piquer Ernest Nuamah. L'international ghanéen âgé de 19 ans évoluait alors dans le club norvégien du FC Nordsjaelland et a inscrit 20 buts en 44 rencontres. D'après le journal L'Equipe , le PSG a donc tenté le coup Nuamah, sans succès.

Nuamah va signer à l'OL

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Ernest Nuamah va devenir très prochainement un joueur de l'OL. La visite médicale s'est déroulée sans accrocs et l'international ghanéen de 19 ans va être prêté avec une option d'achat obligatoire de 25M€ + 5M€ de bonus. Il sera engagé avec l'OL jusqu'en juin 2028 et le montant du transfert est un montant record pour l'OL. Le PSG doit maintenant chercher un autre joueur à vocation offensive et la piste menant à Randal Kolo Muani pourrait bien être de plus en plus réelle. Pour rappel, l'international français est la priorité du club parisien cet été.