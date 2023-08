Le PSG a un rêve, Luis Enrique doit faire l’exploit

Jean de Teyssière

Depuis que le Qatar a racheté le PSG en 2011, les dirigeants n'ont qu'un rêve : remporter la Ligue des Champions. Une tâche qui s'est retrouvée être beaucoup plus difficile que prévu, l'argent injecté ne permettant pas de soulever le trophée. Malgré plusieurs entraîneurs de renom, le PSG n'a jamais réussi à remporter la plus prestigieuse des compétitions. Luis Fernandez, l'ancienne légende du PSG voit tout de même Luis Enrique aller très loin en Ligue des Champions, et pourquoi pas la gagner. Mais on va le voir, cela va être très ardu.

Dans une interview accordée à AS , Luis Fernandez estime que : « Je souhaite bonne chance à Luis Enrique. Je l'aime bien en tant qu'entraîneur. Ni Pochettino ni Galtier n'ont su faire les choses correctement et il va y mettre son empreinte. Ces dernières années, il y a eu des choses que je n'ai pas aimées dans la gestion sportive du club. Les recrues qui sont arrivées sont bonnes et si Mbappé reste, peut-être que la Ligue des champions pourrait arriver cette année. Même s'ils ont commencé par un match nul et vierge à domicile, je vois un bon groupe et un avenir plein d'espoir. » Retour sur les parcours des nouveaux entraîneurs du PSG pour voir l'étendue du chantier qui attend Luis Enrique.

2013, Ancelotti échoue en quarts de finale

Huit ans après la dernière participation du PSG à la Ligue des Champions en 2004-2005, Carlo Ancelotti profite de la deuxième place de son club pour se qualifier pour l'édition 2012-2013. L'entraîneur italien tombe dans un groupe contenant le Dynamo Kiev, le FC Porto et le Dinamo Zagreb et termine premier de son groupe. En huitièmes de finale, le PSG affronte et élimine le Valence FC (2-1, 1-1) avant de tomber sur le FC Barcelone en quarts de finale. Sans perdre un seul match le PSG est éliminé à cause du but à l'extérieur (1-1, 2-2) et peut sortir la tête haute de cette première campagne de Ligue des Champions de l'ère qatarie. Carlo Ancelotti partira l'été suivant pour le Real Madrid, et sera remplacé par Laurent Blanc.

2014, Blanc se heurte à Chelsea en quarts de finale

Après avoir commencé à redresser une équipe de France malade, Laurent Blanc arrive au PSG lors de l'été précédant la saison 2013-2014 et il est toujours à ce jour l'entraîneur étant resté le plus longtemps en poste. Pour sa première campagne de Ligue des Champions, le « Président » hérite d'un groupe comprenant l'Olympiakos, le Benfica Lisbonne et le RSC Anderlecht. Le club parisien termine à nouveau en tête et tombe sur le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale. Facilement qualifié (4-0, 2-1), le PSG va ensuite jouer sa première joute face à Chelsea au Parc des Princes en quarts de finale en la remportant 3-1 avec un Javier Pastore de gala. Mais la catastrophe touche les Parisiens, subissant une mini-remontada avec Chelsea qui remporte ce match retour 2-0, crucifiés par un but dans les dernières minutes de Demba Ba.

2017, Emery et la fameuse remontada

Unaï Emery succède à Laurent Blanc à la tête du PSG lors de la saison 2016-2017. Durant la première campagne de la Ligue des Champions de l'entraîneur basque, le groupe du PSG est composé d'Arsenal, de Bâle et de Ludogorets. Les Parisiens terminent deuxièmes, derrière le club londonien et affrontent en huitièmes de finale le FC Barcelone de Luis Enrique. Le match aller, se disputant au Parc des Princes, se passe comme dans un rêve avec sans doute ce qui est toujours le meilleur match du PSG en Ligue des Champions de leur histoire. Les hommes d'Emery écrasent les Catalans 4-0 et la qualification pour les quarts de finale ne semble faire aucun doute. Mais le match retour tourne au cauchemar et le FC Barcelone de Neymar et Messi réalise l'impensable en éliminant le PSG au terme d'une remontada devenue historique. Menant 3-1 à la 88ème minute, les Barcelonais marquent trois buts en l'espace de huit minutes et éliminent le PSG (1-6).

2019, Tuchel éliminé en huitièmes de finale

Unaï Emery débarqué, c'est l'entraîneur allemand Thomas Tuchel qui prend la tête de l'équipe parisienne lors de la saison 2018-2019. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund voit son équipe être dans le même groupe que Liverpool, l'Etoile Rouge de Belgrade et le SSC Naples. Son équipe termine première et affronte en huitièmes de finale Manchester United. Auteurs d'un très bon match aller, le remportant 2-0 à Old Trafford, les Parisiens s'écroulent encore lors du match retour. Au Parc des Princes, un Gianluigi Buffon très fébrile permet à Romelu Lukaku de marquer deux fois en trente minutes. Le score est de 2-1 jusqu'au bout du match, ce qui suffit à qualifier le PSG. Mais à la dernière seconde, une main de Kimpembe est sanctionnée par la VAR et Marcus Rashford transforme la sentence. 1-3 au match retour, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions.

2021, Pochettino réalise la meilleure performance pour ses débuts

Thomas Tuchel, six mois après avoir emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions (0-1 contre le Bayern Munich), est débarqué par le club juste avant Noël 2020. Avant son éviction, il hisse le PSG à la première place d'un groupe composé par Manchester United, le RB Leipzig et Istanbul Basaksehir. Mauricio Pochettino prend les rênes et élimine coup sur coup le FC Barcelone (4-1, 1-1), le Bayern Munich (3-2, 0-1) avant d'affronter Manchester City en demi-finale. Le PSG subira la loi des Citizens qui ne laisseront aucune chance à Kylian Mbappé et les siens (1-2, 0-2).

2023, Galtier subi la loi de Benzema

Mauricio Pochettino est écarté et l'entraîneur français Christophe Galtier prend la tête du PSG lors de l'été 2022. Dans un groupe H composé de la Juventus, du Maccabi Haïfa et du Benfica Lisbonne, le PSG échoue de manière incroyable et inédite à la dernière seconde du dernier match à la deuxième place du classement à cause de la différence de buts marqués à l'extérieur face à Benfica. En huitièmes de finale, le club parisien affronte un Bayern Munich moins dominant qu'avant et voit son meilleur élément, Kylian Mbappé, se blesser juste avant la rencontre. Résultat, le PSG est éliminé en huitièmes de finale (0-1, 0-2) et Galtier sera remercié quatre mois plus tard. Luis Enrique a du pain sur la planche, s'il veut rendre réelle la prédiction de Luis Fernandez.