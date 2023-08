PSG : Le transfert de Mbappé est réclamé à Paris

Jean de Teyssière

En 2022, tout portait à croire que Kylian Mbappé partirait libre pour le Real Madrid. Finalement, le Français est resté au PSG et a prolongé jusqu'en 2025. Du moins, c'est ce qui était inscrit sur le fameux maillot lors de son officialisation. En vérité, il s'agit plus d'une prolongation jusqu'en juin 2024 car seul Mbappé peut choisir d'activer son année supplémentaire. Quoi qu'il en soit, Luis Fernandez, ancienne légende du PSG, estime que Mbappé doit aller au Real Madrid s'il veut former le meilleur trident offensif du monde.

Au PSG, on s'active à faire rester Kylian Mbappé, ou, si ce n'est pas possible, à le vendre. Sa décision en juin de quitter le club librement l'été prochain a irrité les dirigeants parisiens qui avaient décidé de l'écarter du groupe professionnel, avant de le réintégrer. Et pour l'ancienne légende du PSG, Luis Fernandez, le transfert de Mbappé, maintenant ou plus tard au Real Madrid semble inéluctable, surtout s'il veut marquer l'histoire du football.

« Nous savons que depuis qu'il est enfant, il est un joueur de Madrid »

Au cours d'une interview accordée au média espagnol AS , Luis Fernandez pense que Mbappé rêve toujours du Real Madrid : « Kylian veut y aller. C'est certain. Son rêve est et a toujours été Madrid. Nous savons que depuis qu'il est enfant, il est un joueur de Madrid. On l'a vu porter le maillot blanc et tout indique que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'été dernier comment les choses peuvent changer. C'est un garçon de Bondy, un quartier de Paris, et il est très enraciné. Il allait aussi au Parc des Princes quand il était petit avec son père. C'est une situation délicate. Il faudra trouver une solution . »

