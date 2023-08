Il signe au PSG et peut débloquer un gros transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté la saison dernière avec une option d’achat quasi obligatoire, Hugo Ekitike s’est bien engagé définitivement avec le PSG cet été, mais la suite de son aventure parisienne s’écrit en pointillé. L’ancien attaquant rémois ne rentre pas dans les plans du club de la capitale, qui verrait d’un bon œil son départ vers l'Eintracht Francfort pour faciliter le deal Kolo Muani.

Après une première saison peu concluante sous les ordres de Christophe Galtier, Hugo Ekitike est prié d’aller voir ailleurs. Le PSG ne compte pas sur l’ancien attaquant du Stade de Reims pour ce nouvel exercice, et ce alors que son option d’achat estimée à 34M€ a été levée au cours de l’été. West Ham, l’OL et l’AS Roma ont notamment été cités parmi les prétendants ces derniers jours, mais le PSG privilégierait l’Eintracht Francfort pour son indésirable.

Nouvelle offre du PSG attendue pour Kolo Muani

Et pour cause, tandis que le PSG cherche un point de chute à Hugo Ekitike, les négociations se poursuivent dans le même temps pour le recrutement de Randal Kolo Muani. Ce lundi, une nouvelle offre parisienne était attendue pour l’international français, mais celle-ci tarde à arriver alors que le club réfléchit à la bonne formule pour parvenir à ses fins. Et Ekitike pourrait avoir la clé.

Ekitike peut débloquer le dossier