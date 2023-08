Dembélé - Mbappé : L’annonce de Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Le PSG ne trouve pas la faille en Ligue 1 sous Luis Enrique. Comme face à Lorient la semaine passée (0-0), les Parisiens ont concédé le nul à Toulouse (1-1), lâchant déjà des points précieux pour la suite. Le coach espagnol avait à sa disposition Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé mais il a préféré les mettre sur le banc. Un choix surprenant dont il se défend.

Les Parisiens se cherchent encore. Malgré une nette maitrise du ballon, le PSG de Luis Enrique ne trouve pas la faille et a du s'en remettre à Kylian Mbappé, buteur sur un pénalty qu'il a lui-même obtenu. Le double changement de l'Espagnol avec les entrées de Dembélé et de Mbappé a changé la donne mais Enrique n'est pas pleinement satisfait de la copie rendue par ses joueurs.

«On ne peut pas faire ça»

« C’est valorisant, mais en seconde période on a commencé à perdre des ballons et on a laissé des détails en route. Si on veut une équipe compétitive en championnat et en Ligue des Champions, on ne peut pas faire ça », a déclaré Luis Enrique au micro de Canal+ . Interrogé sur la mise sur le banc d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, l'ancien coach du Barça a été très clair.

«C’est à moi de choisir»