PSG : Une saison historique annoncée avec Luis Enrique

Jean de Teyssière

Le PSG a basculé dans une nouvelle ère cet été. Christophe Galtier a plié bagages, tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar. En attendant de voir de quoi l'avenir de Mbappé sera fait, le club parisien a nommé Luis Enrique à la tête de l'équipe première. Un choix qui pourrait porter ses fruits selon Luis Fernandez, qui voit même le PSG remporter la Ligue des Champions si Mbappé reste.

Depuis la finale de la Ligue des Champions en 2020, les épopées européennes du PSG sont ternes et dépassent rarement le mois de mars. En 2022 et 2023, le club de la capitale s'est arrêté en huitièmes de finale, face au Real Madrid (1-0, 1-3) et face au Bayern Munich (0-1, 0-2). Seule petite éclaircie, la demi-finale face à Manchester City en 2021 (1-2, 0-2). Mais l'arrivée de Luis Enrique pourrait renverser la vapeur.

« Ces dernières années, il y a eu des choses que je n'ai pas aimées dans la gestion sportive du club »

Luis Fernandez est une véritable légende du PSG. Aujourd'hui consultant pour la chaîne sportive BeIN Sports , l'ancien entraîneur du PSG donne son point de vue dans AS sur l'arrivée de Luis Enrique : « Je souhaite bonne chance à Luis Enrique. Je l'aime bien en tant qu'entraîneur. Ni Pochettino ni Galtier n'ont su faire les choses correctement et il va y mettre son empreinte. Ces dernières années, il y a eu des choses que je n'ai pas aimées dans la gestion sportive du club. »

« Si Mbappé reste, peut-être que la Ligue des champions pourrait arriver cette année »