Désillusion au PSG, les recrues envoient un message fort

Amadou Diawara

Depuis leurs débuts au PSG, Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez n'ont pas encore connu le gout de la victoire en matchs officiels. Malgré tout, les trois recrues parisiennes sont confiantes pour la suite de leur aventure à Paris. Sur les réseaux sociaux, Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez ont envoyé un gros message après le nul contre Toulouse.

Lors de ce mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, Luis Campos a bouclé les transferts de neuf joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Toutefois, l'arrivée de toutes ces recrues ne paye pas pour le moment. En effet, le PSG de Luis Enrique n'a toujours pas remporté la moindre victoire en match officiel depuis le début de la saison, ayant enchainé deux résultats nuls en Ligue 1 (contre Lorient et Toulouse).

«Ça ne fait que commencer»

Utilisé pour la première fois ce samedi soir face à Toulouse, Ousmane Dembélé s'est livré sur ses débuts, avant de faire passer un message rassurant sur le résultat. « Mon action ? La prochaine fois, je mettrai des crampons vissés parce que je glisse souvent sur ce genre de situation. C'est encore une fois un petit détail qui a son importance, parce que j'aurais pu mettre le second but et le match aurait été plié. (…) C'est frustrant. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c'est rageant » , a confié le nouveau numéro 10 du PSG au micro de Canal + samedi, avant d'en rajouter une couche sur son compte X ce dimanche : « Nous n’avons pas pu obtenir la victoire que nous voulions, mais ça ne fait que commencer. Heureux de réaliser mes débuts sous ces nouvelles couleurs et avec l’envie de tout donner lors du prochain match ».

«Continuons à travailler et les résultats seront là»