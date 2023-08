Le PSG prend une grande décision pour Mbappé et Dembélé

Benjamin Labrousse

Désormais doté d’un nouveau trio d’attaque avec Kylian Mbappé sur l’aile gauche, Gonçalo Ramos en pointe, et Ousmane Dembélé à droite, le PSG espère pouvoir réaliser une grande saison. Si, pour le moment, tout ne semble pas parfaitement huilé au PSG, le jeune Kang-In-Lee devrait prochainement être replacé au sein de l’entrejeu parisien afin de servir au mieux le nouveau trident offensif du club.

Le PSG n’a clairement pas entamé sa saison de la meilleure des manières. L’équipe parisienne, désormais dirigée par l’Espagnol Luis Enrique, a concédé deux matchs nuls lors de ses deux premières rencontres face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1) ce samedi.

Mbappé - Dembélé : Le vestiaire interpelle Luis Enrique https://t.co/hzE2j6WEjT pic.twitter.com/CgYvpShoLl — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Le PSG possède un nouveau trio d’attaque

Alors que le PSG pourrait recruter l’attaquant Français Randal Kolo Muani dans les prochains jours, sa ligne d’attaque semble déjà se dessiner. Ainsi, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé devraient, sauf surprise, former le trio titulaire aux avant-postes. Mais le PSG pourrait manquer de créativité dans le dernier tiers du terrain.

Kang-In-Lee, nouveau milieu créateur du PSG ?