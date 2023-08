PSG : Dembélé se lâche après ses débuts

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG a de nouveau été tenu en échec face à Toulouse (1-1), après un score nul et vierge contre Lorient lors de la première journée du championnat de France, Luis Enrique et les supporters parisiens ont pu apprécier les premiers pas d'Ousmane Dembélé. L'international français est revenu après la rencontre sur ses débuts avec la tunique parisienne. Malgré la déception du match nul, l'ancien joueur du FC Barcelone n'a pas caché son bonheur.

Le PSG démarre une nouvelle ère. L'arrivée de Luis Enrique a bousculé les statuts établis dans l'équipe parisienne et insuffler un vent nouveau. Le club de la capitale n'est pas parvenu à décrocher les trois points lors des deux premières journées de championnat mais a vu une de ses recrues phares, Ousmane Dembélé, fouler pour la première fois la pelouse avec la tunique parisienne.

PSG : Mbappé vend la mèche en public pour son transfert ? https://t.co/zThatlQ7f6 pic.twitter.com/EEUhvQBAPd — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

« Je suis content de mes premières minutes avec le PSG »

Ousmane Dembélé a disputé une quarantaine de minutes face à Toulouse pour ses débuts avec le PSG. L'international français n'a pas pu sauver son équipe du match nul et s'est exprimé pour PSG TV sur ses premiers pas : « Comment je me sens ? Franchement très bien. Je suis très content de faire mes débuts avec le Paris-Saint-Germain, même si aujourd'hui on repart avec un point de Toulouse, après un match qu'on avait maîtrisé. C'est quand même rageant. Je suis content de mes premières minutes avec le PSG ».

« La façon de jouer que veut le coach est très claire »