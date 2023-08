Quiz sur le passage de Neymar au PSG

Florian Barré

Le club saoudien d’Al Hilal a officialisé mardi le transfert de Neymar, vendu par le PSG pour une somme comprise entre 90 et 100 millions d’euros. Plus grosse vente de l’histoire du club de la capitale, le Brésilien aura marqué la Ligue 1 de son empreinte, par ses dribbles chaloupés et ses 14 buts par saison en moyenne mais aussi par ses nombreuses blessures. Avant le début de son aventure en Arabie saoudite, le10sport vous propose de vous tester sur un quiz dédié au passage de Neymar à Paris.

Malgré ses blessures à répétition qui lui ont fait manquer près de 50% des matchs du Paris Saint-Germain lors de ses six années dans la capitale et ses frasques extra-sportives, Neymar va manquer à une partie des supporters et des observateurs en France. Il faut dire que la majeure partie du temps, lorsqu’il était apte, Neymar a été excellent aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne en Ligue des Champions. Auteur de 118 buts en 173 matchs sous les couleurs du PSG, l’international brésilien restera comme une « légende » du club selon le communiqué officiel du PSG mardi dernier.



Le PSG utilise le RC Lens pour boucler un transfert à 100M€ https://t.co/d6lAae7u0f pic.twitter.com/v1SNGp1UPM — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Un goût d’inachevé

L'attaquant, qui s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Hilal ce mardi 15 août, restera comme l'un des plus grands magiciens ayant porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais entre coups d'éclat, blessures et polémiques, ses six saisons dans la capitale laissent le sentiment d'une histoire inachevée. Pourtant, son arrivée en août 2017, en provenance du FC Barcelone et pour un montant record (222 millions d'euros), avait permis aux fans du club de la capitale de croire plus que jamais à la Ligue des champions…