Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé !

Alexis Brunet

Ce soir, le PSG affronte Toulouse pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Kylian Mbappé postule à une place de titulaire, pourtant, il y a quelques temps, on était loin de pouvoir imaginer un retour dans le groupe de la part du Français. Le 8 août un clash avait même éclaté entre le champion du monde et son président Nasser Al-Khelaïfi.

Après le match nul face au FC Lorient, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1, et une opposition face à Toulouse. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe plus élargi que face aux Merlus. En attaque notamment, l'Espagnol pourra s'appuyer sur deux renforts de poids, Ousmane Dembélé, et surtout Kylian Mbappé. Les deux hommes devraient épauler Gonçalo Ramos face aux Toulousains.

Mbappé a réintégré le groupe principal

Si Luis Enrique peut compter sur Kylian Mbappé, c'est que le Français a réintégré le groupe principal à l'entraînement. Pendant plusieurs semaines, l'attaquant avait été mis à l'écart par le PSG. Il n'avait pas participé aux matches amicaux en Asie, et il s'entraînait avec les lofteurs. Mais depuis le dimanche 13 août, le Français est de nouveau à disposition de son entraîneur.

PSG : Après le feuilleton Neymar, Mbappé est en mission https://t.co/DInwdPpWGE pic.twitter.com/HhGArGGvz9 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Le ton est monté entre Mbappé et Al-Khelaïfi