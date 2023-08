Mbappé - Dembélé : Le vestiaire interpelle Luis Enrique

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG n'est pas parvenu à remporter les trois points sur ses deux premiers match deux Ligue 1 face à Lorient et Toulouse, Luis Enrique continue d'imprégner sa patte sur l'équipe parisienne. Après la rencontre face aux Toulousains samedi, Marquinhos a mis en lumière l'adaptation nécessaire notamment après les entrées de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé.

Le PSG de Luis Enrique poursuit sa métamorphose. L'ancien sélectionneur de l'Espagne sait qu'il aura besoin de temps pour voir son équipe répondre totalement à ses attentes. En attendant, le PSG n'a toujours pas remporté de matchs après avoir affronté Lorient et Toulouse.

«C’est un entraîneur qui voit beaucoup de choses sur le terrain»

Après la nouvelle contre performance des Parisiens, Marquinhos a été interrogé, au micro de CANAL + , sur les entrées d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé : « Le coach l’a déjà dit en interview et il nous le dit : il faut s’y habituer. Il l’a dit : pendant le match même s’il n’y a pas de changements, il va changer les joueurs de place. C’est un entraîneur qui voit beaucoup de choses sur le terrain; il voit les espaces et il nous donne beaucoup d’informations ».

«Je pense qu’il y a eu des très bonnes choses et on doit continuer dans cette voie»