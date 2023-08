EXCLU - Manchester City : La Supercoupe d'Europe sans Bernardo Silva ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Titulaire lors de la première journée de Premier League, Bernardo Silva a disputé toute la rencontre face à Burnley (victoire 0-3 de Manchester City). Selon nos informations, l'international portugais s'est légèrement blessé et ne devrait pas prendre part au voyage des Citizens pour la Supercoupe d'Europe contre le FC Séville.

Manchester City a parfaitement démarré sa saison 2023-2024. Une victoire sur la pelouse de Burnley (0-3) et un premier sans faute pour la bande à Guardiola. Il n'a fallu que 4 minutes de jeu à l'exceptionnel Erling Haaland pour inscrire le premier but de sa saison. Et de doubler la mise (36e) pour le géant norvégien, déjà en grande forme. Titulaire à ses côtés, Bernardo Silva a été l'un des artisans de cette victoire qui place, anecdotiquement, Manchester City, sur la première place du podium de Premier League.

Bernardo Silva forfait ?

Malheureusement pour Manchester City, Bernardo Silva a ressenti quelques douleurs à la sortie du match contre Burnley. Légèrement blessé, le Portugais ne devrait pas faire partie du voyage, ce mercredi, pour la Supercoupe d'Europe. Manchester City doit y affronter le FC Séville, à Athènes (21h, à suivre sur Canal+ et RMC Sport ). Le vainqueur de la Ligue des Champions défiera celui de l'Europa League quelques mois après leur dernière confrontation (2 novembre 2022, en Ligue des Champions : victoire de Manchester City 3-1).

Prolongation à venir

L'absence de Bernardo Silva pourrait très vite alimenter les rumeurs d'un départ, lui qui est la cible n°1 du PSG depuis plusieurs mois. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les dés sont jetés pour l'avenir du Portugais. Ce dernier a trouvé un accord avec Manchester City pour prolonger son contrat. La nouvelle devrait prochainement être officialisée et mettre fin aux rumeurs. Bernardo Silva devrait rempiler pour deux saisons supplémentaires.