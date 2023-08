Le PSG veut une pépite, elle a tranché pour son transfert

Jean de Teyssière

Le mercato parisien pourrait à nouveau vite s'emballer. Depuis l'arrivée d'Ousmane Dembélé dans la capitale française, le PSG n'a plus annoncé de joueurs mais pourrait rapidement le faire. Et l'une des pistes sérieuses du club parisien serait la pépite de l'Olympique Lyonnais : Bradley Barcola. Le jeune attaquant de 20 ans souhaite quitter l'OL, qui n'aurait pas apprécié son changement d'agent durant l'été...

L'ascension de Bradley Barcola a de quoi être vertigineuse. Relégué sur le banc en début de saison dernière, l'international espoir français s'est révélé aux yeux de la France et même de l'Europe en seconde partie de saison où il a inscrit 7 buts et réalisé 9 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi taper dans l'œil du PSG qui aimerait le voir porter le maillot rouge et bleu.

Un changement d'agent qui fait grincer des dents

L'intersaison de Bradley Barcola a été mouvementée. Déjà, il a vu son coéquipier et ami, Castello Lukeba, quitter l'OL pour le RB Leipzig contre 35M€. Ce transfert semble lui avoir donné des idées et il a changé d'agent durant l'été. Après une longue réflexion, il a choisi de rejoindre Gestifute, l'agence de Jorge Mendes. Très proche du PSG et de Luis Campos, ces rumeurs l'envoyant au PSG pourraient dater de cet instant. En tout cas, au sein du club lyonnais, on voit d'un mauvais œil ce changement d'agent, comme l'a annoncé un proche du club dans les colonnes de L'Equipe : « Et on ne prend pas Jorge Mendes comme agent lorsqu'on veut continuer dans son club. Bradley a la tête ailleurs, même si son comportement au quotidien reste exemplaire. »

Après ce transfert à 10M€, il veut sauver le PSG avec cette star https://t.co/qXdxpxI9kv pic.twitter.com/MTDfIeG3oi — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Barcola veut quitter l'OL