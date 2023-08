Aubameyang débarque à l’OM, il jubile

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang, dix ans après son départ de l’ASSE, a retrouvé la Ligue 1 grâce à l’OM. Certes, son transfert au PSG a capoté en 2017, mais c’est chez l’ennemi historique du club parisien que le Gabonais a rebondi. Pour le bonheur de Brandao qui a fait des révélations sur le transfert d’Aubameyang.

En perte de vitesse à Chelsea, malgré six bons mois de janvier à juin 2022 au FC Barcelone après avoir été mis au placard par Mikel Arteta fin 2021 à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est le nouvel attaquant de l’OM jusqu’en juin 2026.

«Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille»

Répondant aux critères fixés par l’entraîneur Marcelino, le Gabonais est le buteur de Marseille et ce n’est pas Brandao, ancien de l’ASSE et de l’OM, qui sera mécontent d’un tel transfert. « On a joué ensemble à Saint-Étienne, on a gagné des titres ensemble. Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille. Je lui ai souhaité bonne chance avec son nouveau club, qu’il marque beaucoup de buts et qu’il fasse plaisir aux supporters ».

«Je lui ai répété à quel point Marseille est un club spécial»