PSG : Une annonce imminente de Mbappé ?

Thibault Morlain

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé n'en finit plus de faire parler, dernièrement, le joueur du PSG s'est fait discret dans les médias. En effet, la parole de l'international français est rare et forcément, on attend beaucoup de sa prochaine intervention. Quand Mbappé va-t-il alors parler ? Visiblement, d'ici quelques jours, le joueur du PSG pourrait s'arrêter devant les médias.

Réintégré par le PSG, Kylian Mbappé a rejoué avec le club de la capitale et il a même marqué face à Toulouse. Pour autant, des questions se posent encore concernant son avenir. Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Mbappé pourrait donc partir libre en 2024. On aimerait alors y voir plus pour le joueur de Luis Enrique...

Mercato : Il dit oui au PSG pour son transfert ! https://t.co/rj50dXFfx7 pic.twitter.com/xrhTRnuhJm — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Mbappé va parler ?

Qui de mieux que Kylian Mbappé lui-même pour apporter des réponses pour son avenir ? Le fait est que l'attaquant du PSG parle très peu, mais il pourrait bien sortir du silence prochainement. En effet, pour France Bleu , Bruno Salomon a fait savoir que Mbappé pourrait parler après la rencontre face au RC Lens qui se déroulera ce samedi 26 août.

« On va voir ce qui va se passer »