PSG - Mbappé : Une réponse tombe pour son transfert

Thibault Morlain

Tandis que Kylian Mbappé a retrouvé les terrains avec le maillot du PSG face à Toulouse, son avenir reste encore et toujours au centre des interrogations. En effet, alors que le mercato n'a pas encore fermé ses portes, un transfert reste possible d'ici le 1er septembre. Forcément, c'est au Real Madrid qu'on imagine Mbappé et chez les Merengue, on a lâché une réponse à ce sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé a-t-il vraiment rendu son verdict ? Réintégré après sa mise à l'écart au PSG, le Français semble aujourd'hui être parti pour faire la saison avec le groupe de Luis Enrique. Si ça s'est apaisé entre Mbappé et la direction parisienne, le numéro 7 reste toujours dans sa dernière année de contrat, de quoi laisser la porte ouverte à un départ libre dans un an.

Une prolongation ou un départ pour Mbappé ?

Alors que le PSG a déjà fait savoir qu'il était inconcevable de laisser partir Kylian Mbappé libre, deux options se présentent alors au club de la capitale. La première, que le Français prolonge son contrat. Mais en a-t-il envie, lui qui a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas rester au-delà de son contrat actuel, soit jusqu'en 2024 ? La deuxième, que le PSG vende Kylian Mbappé cet été.

Le Real Madrid laisse la porte ouverte