PSG : La fin du mercato s’annonce bouillante pour Verratti

Il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison et s’il s’entraine avec le reste du groupe, Marco Verratti est clairement poussé vers la sortie. La solution semblait pouvoir venir d’Arabie Saoudite, mais à 30 ans le milieu italien voudrait poursuivre sa carrière en Europe pour le moment et les prochains jours pourraient lui ouvrir quelques portes.

Ou jouera Marco Verratti ? Sous contrat jusqu’en 2026 le Champion d’Europe est poussé vers la sortie au PSG, où il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute depuis la reprise officielle de la saison. Mais un départ ne semble pas être si simple pour le joueur arrivé à Paris en 2012, alors qu’il venait de remporter la Serie B avec Pescara et était un émérite inconnu au niveau international.

Barcelone, Arabie Saoudite... Il détruit Messi après son départ du PSG https://t.co/mtWpGRaTdY pic.twitter.com/qaxs9PAiw8 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

L’Arabie Saoudite n’a pas réussi à convaincre le PSG

Plusieurs médias français comme étrangers ont évoqué un intérêt prononcé de l’Arabie Saoudite, avec deux pistes claires menant à Al Ahli et à Al Hilal, le club qui a récemment recruté Neymar. Les dernières tentatives ne semblent toutefois pas avoir convaincu le PSG qui souhaite vendre Verratti, mais absolument pas le brader réclamant donc des indemnités autour des 50M€, pour un joueur recruté pour 15M€ il y a plus de dix ans.

L’Atlético de Madrid, Manchester United, le Bayern Munich et Galatsaray prêts à se déchainer ?