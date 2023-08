Mercato : C’est confirmé, le PSG se dirige vers un échec

Benjamin Labrousse

Alors que la fin du mercato estival se profile, le PSG espère encore se renforcer par le biais des signatures de deux joueurs offensifs : Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL). Mais si Marco Verratti pourrait quitter le club parisien cet été, Paris pourrait se retrouverait fort dépourvu dans l’entrejeu, mais aurait déjà abandonné l’idée de recruter un milieu ces prochains jours.

Les derniers jours du mercato estival pourrait être animés du côté du PSG. Alors qu’un accord a été conclu avec Randal Kolo Muani, la ligne offensive du club de la capitale s’annonce prometteuse. Mais quid du milieu de terrain ?

Mercato : Le PSG mis au défi pour ce transfert à 100M€ https://t.co/jwhRJ4wfkS pic.twitter.com/cvor0SHd9i — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Le PSG en difficulté pour son milieu de terrain

Secteur défaillant du PSG et ce depuis plusieurs années, l’entrejeu n’a pas été renforcé à l’excès cet été. Hormis l’Uruguayen Manuel Ugarte, aucune recrue parisienne évolue au milieu de terrain, et avec le possible départ de Marco Verratti, le PSG pourrait connaître quelques problèmes dans ce secteur. Selon les informations du Parisien , Luis Enrique envisagerait d’ores et déjà la possibilité de replacer Danilo ainsi que Kang-In-Lee dans son milieu de terrain.

Paris a abandonné l’idée de recruter un milieu cet été