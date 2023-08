Verratti - PSG : Luis Enrique victime collatérale ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers du projet QSI depuis plus de dix ans, Marco Verratti est poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival. Il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, ce qui ne semble pas forcément plaire à son entraineur Luis Enrique.

C’est l’été de tous les changements au PSG et Luis Enrique doit composer avec les joueurs à sa disposition. Cela a été le cas avec Neymar puis avec Kylian Mbappé, qui a finalement été réintégré dans l’équipe première après la première journée de Ligue 1.

Verratti et le PSG, c’est fini ?

Il y en a un qu’on n'a toujours pas vu et c'est Marco Verratti, qui s’entraine avec le groupe professionnel sans toutefois jamais avoir joué la moindre minute avec le PSG depuis le début de la saison. Le milieu de terrain se serait vu montrer la porte de sortie plus tôt cet été et si l’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, son avenir n’a toujours pas été réglé à quelques jours de la fin du mercato.

Luis Enrique aimerait le faire jouer, mais...