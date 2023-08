Après Messi et Neymar, il veut aussi quitter le PSG

Axel Cornic

C’est un mercato inédit auquel on assiste au Paris Saint-Germain depuis le début de l’été. Habitué à recruter les plus grandes stars mondiales, le club de la capitale souhaite s’en séparer et après Lionel Messi c’est Neymar qui a été vendu en Arabie Saoudite, du côté d’Al Hilal. Mais ce n’est pas fini, puisqu’il resterait une dernière vedette du PSG qui est poussée vers la sortie.

La révolution annoncée par Luis Campos l’été dernier aura finalement eu lieu, avec un an de retard. Le PSG a en effet totalement changé de visage et c’est le cas en attaque, où un tout nouveau trio s’est formé autour de Kylian Mbappé avec notamment Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Mbappé reste au PSG, jackpot de 200M€ confirmé https://t.co/hmOJOjdkWq pic.twitter.com/fFOxRxswcX — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Le PSG veut se débarrasser de Verratti

Ce n’est pas fini, puisqu’à moins d’une dizaine de jours de la fin du mercato estival le PSG souhaiterait toujours vendre l’un de ses joueurs majeurs, avec Marco Verratti. Ce dernier s’entraine avec le groupe professionnel, mais il n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe parisienne depuis le début de la saison. Une situation qui selon La Gazzetta dello Sport commencerait d’ailleurs à agacer Luis Enrique, qui aimerait bien l’utiliser.

Tout a basculé l’hiver dernier

Le quotidien italien est revenu ce mercredi sur la séparation entre le PSG et un joueur qui a marqué de son empreinte tout le début de l’ère QSI. Du côté du club quelque chose se serait ainsi cassé après la double confrontation en Ligue des Champions face au Bayern Munich, qui a abouti par une élimination dès les huitièmes de finale.

Messi et Neymar lui ont ouvert la voie