Un flop poussé vers la sortie, le PSG est dos au mur

Axel Cornic

Arrivé il y a seulement un an, Hugo Ekitike est déjà annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, où il n’a jamais réussi à s’imposer derrière le trio infernal formé par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux premiers sont partis, mais l’ancien du Stade de Reims n’est toujours pas dans les plans parisiens, avec un départ qui pourrait se boucler d’ici la fin du mercato.

Avec la possible arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de Francfort, il devrait forcément y avoir un nouveau départ au PSG et tout porte à croire que cela concernera Hugo Ekitike. Acquis au terme de son prêt la saison dernière, l’attaquant de 21 n’a jamais convaincu et ces derniers jours son avenir fait couler beaucoup d’encre aux quatre coins de l’Europe.

Milan fonce sur Ekitike

C’est notamment le cas en Italie, puisqu’après l’AS Roma un autre club souhaiterait recruter Ekitike. Il s’agirait selon La Gazzetta dello Sport de l’AC Milan, qui après avoir exploré plusieurs pistes semble finalement vouloir tout miser sur le joueur du PSG.

Seulement un prêt avec option d’achat ?