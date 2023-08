Il signe à l'ASSE et balance les coulisses de son arrivée

Thibault Morlain

Ayant l'objectif de remonter en Ligue 1 au terme de cette saison, l'ASSE agit donc en conséquence sur le marché des transferts. Les Verts se renforcent et Laurent Batlles accueillent de nouvelles têtes. La dernière recrue en date se nomme Stéphane Diarra, prêté sans option d'achat par Lorient. Présenté à la presse ce mercredi, l'ailier de 24 ans s'est livré sur son arrivée à l'ASSE.

Après 3 journées de Ligue 2, l'ASSE ne pointe qu'à la 14ème place avec seulement 3 points au compteur. Il va donc falloir faire mieux pour les Verts s'ils veulent retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Mais la saison ne fait que commencer et le mercato estival n'est d'ailleurs pas encore terminé. L'ASSE a d'ailleurs profité de la fenêtre de recrutement pour se renforcer. A 24 ans, Stéphane Diarra vient d'ailleurs de poser ses valises dans le Forez. Prêté sans option d'achat par Lorient, Diarra était présenté à la presse ce mercredi.

L'ASSE réclame un transfert à 10M€ https://t.co/awE627mr9b pic.twitter.com/nHu8AO7g0U — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« J'ai senti qu'il me voulait »

Devant les journalistes, Stéphane Diarra a notamment dévoilé certaines coulisses de son arrivées à l'ASSE. Rapporté par ButFootballClub , il a alors confié : « Loïc (Perrin) m’a appelé, j’ai senti qu’il me voulait. Dans un deuxième temps, le coach m’a téléphoné. Il me connaissait lui aussi. Il m’a expliqué comment il comptait m’utiliser, j’ai aimé son discours. En plus, Sainté est un club familial. Ce n’est clairement pas un club comme les autres avec son public. J’adore cette ferveur. Certains parlent de pression. Moi, jouer dans ce type d’ambiance, j’adore ! Pas dérangé de descendre d'une division ? Non, ce n’est pas du tout un frein pour moi. Le plus important, c’est de jouer et je sais que je vais me plaire ici ».

« Je vais donner le maximum »