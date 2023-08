Mercato : L'ASSE attend une «bonne nouvelle»

Pierrick Levallet

En ce début de saison de Ligue 2, l'ASSE n'y arrive pas. Les Verts ont débuté le championnat par deux défaites consécutives et souhaitent inverser la tendance au plus vite. Dans cette optique, le club stéphanois cherche à se renforcer d'ici la fin du mercato. Loïc Perrin a notamment annoncé qu'il espérait boucler un transfert très prochainement et que d'autres joueurs pourraient bien arriver.

Déterminé à remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible, l’ASSE vit un début de saison 2023-2024 plutôt compliqué en Ligue 2. Après deux défaites en trois matchs, les Verts pointent à la 14e place du championnat. De ce fait, le club stéphanois souhaite se renforcer d’ici la fin du mercato afin d’inverser la tendance.

L'ASSE réclame un transfert à 10M€ https://t.co/awE627mr9b pic.twitter.com/nHu8AO7g0U — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Bentayg arrive à l’ASSE

Dans cette optique, l’ASSE travaille sur le dossier de Mahmoud Bentayg. Latéral gauche du Raja Casablanca, le joueur de 23 ans se fait désirer chez les Verts . Son transfert est en plutôt bonne voie et le club stéphanois espère pouvoir officialiser son arrivée très prochainement.

«On espère annoncer une bonne nouvelle très rapidement»