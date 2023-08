Transferts : Une réponse finale tombe pour ce flop du PSG

Thomas Bourseau

Avant que le gong retentisse sur le mercato, l’un des objectifs du PSG semble être de se séparer d’Hugo Ekitike. Point de chute potentiel, West Ham refuserait de s’aligner sur les demandes du PSG pour le Français et jetterait d’ailleurs son dévolu sur un autre profil sur le marché des transferts. Explications.

Hugo Ekitike n’a plus sa place dans le projet sportif du PSG. Ce serait du moins le discours à la fois tenu par Luis Enrique et Luis Campos ces dernières semaines à l’attaquant français. Poussé vers la sortie seulement une année après son arrivée du Stade de Reims, Ekitike pourrait rebondir en Angleterre où Everton et West Ham surveilleraient l’évolution de sa situation.

West Ham ne veut pas répondre favorablement aux demandes du PSG pour Ekitike

Néanmoins, à en croire The Evening Standard , il ne faudrait plus vraiment compter sur West Ham pour témoigner du transfert d’Hugo Ekitike. Afin de remplacer Gianluca Scamacca parti cet été pour l’Atalanta, les Hammers songeraient à attirer Ekitike sous la forme d’un prêt lorsque le PSG entendrait seulement vendre définitivement son attaquant cet été.

Mercato : Rendez-vous décisif pour un crack ciblé par le PSG ? https://t.co/kc1PDWSyFD pic.twitter.com/Cw0iOC0kxS — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

West Ham prêt à se tourner vers En-Nesyri ?