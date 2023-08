Le PSG veut boucler un transfert, il annonce la couleur

Thomas Bourseau

Le feuilleton Hugo Ekitike anime cette fin de mercato du PSG. Après l’échec Lens, c’est Everton et West Ham qui se distingueraient dans cette opération, mais pas seulement. Le Milan AC serait déterminé à boucler son transfert, une éventualité qui ne semblerait pas déplaire à Ekitike à en croire la presse transalpine.

Hugo Ekitike ne fait plus vraiment l’unanimité au PSG. En l’espace d’une saison, l’ancien du Stade de Reims a vu son statut de jeune pépite montante être altéré contre celui de flop et d’indésirable. Au cours d’une réunion avec le conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique, Ekitike aurait témoigné de la volonté du PSG de se séparer de lui.

En Angleterre, ça se bouscule pour Hugo Ekitike

Et maintenant ? En Angleterre, Hugo Ekitike aurait la cote puisque West Ham aurait jeté son dévolu sur lui, à l’instar d’Everton. Néanmoins, il se pourrait que l’attaquant français prenne la direction de la Serie A, comme Leandro Paredes et Renato Sanches, tous deux ayant quitté le PSG pour la Roma.

Le Milan AC prêt à tout pour Ekitike, le joueur partant ?