Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Benzema, et ce n’est pas Mbappé !

Le Real Madrid a connu un départ marquant durant l’intersaison, Karim Benzema acceptant de rejoindre l’Arabie saoudite après quatorze saisons passées dans la capitale espagnole. Pour le remplacer, le nom de Kylian Mbappé a circulé durant une bonne partie de l’été, mais l’attaquant du PSG ne devrait pas débarquer. Aux yeux de Carlo Ancelotti, son successeur est déjà connu.

Alors qu’on l’imaginait poursuivre sa carrière au Real Madrid au moins une saison supplémentaire, Karim Benzema a finalement cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite, acceptant de rejoindre le championnat où évolue Cristiano Ronaldo depuis le début de l’année en signant à Al-Ittihad. Une perte majeure pour le Real Madrid, l’attaquant français de 35 ans sortant d’une saison à 31 buts.

Mbappé candidat logique pour remplacer Benzema

Pour le remplacer, le nom de Kylian Mbappé a encore été évoqué avec insistance au cours des dernières semaines, d’autant que l’attaquant du PSG a fait savoir à son club qu’il ne souhaitait pas renouveler son bail arrivant à terme en juin 2024. Pour autant, le Real Madrid semble décidé à attendre une année de plus pour attirer le capitaine des Bleus en tant qu’agent libre, faisant confiance à Rodrigo, Vinicius Jr mais également Jude Bellingham, arrivé en provenance du Borussia Dortmund pour 103M€.

« Le club a pensé que l'absence de Benzema pouvait être palliée par l'achat de Bellingham »