Le RC Lens prépare une nouvelle surprise sur le mercato

Pierrick Levallet

Ayant perdu Seko Fofana et Loïs Openda cet été, le RC Lens a décidé de passer à la vitesse supérieure pour se renforcer. Les Sang et Or ont déjà officialisé le transfert d'Elye Wahi en provenance de Montpellier. Mais le club lensois ne devrait pas s'arrêter là puisque deux autres joueurs seraient attendus d'ici la fin du mercato.

Après avoir perdu Seko Fofana et Loïs Openda, deux joueurs majeurs de Franck Haise la saison passée, le RC Lens est passé à la vitesse supérieure sur le mercato. Les Sang et Or ont remplacé l’international belge par Elye Wahi. Le crack de 20 ans est arrivé en provenance de Montpellier contre un chèque de 35M€, ce qui constitue le plus gros achat de l’histoire du RC Lens.

RC Lens : Après un transfert historique, il annonce du lourd sur le mercato https://t.co/zECFev9Dc6 pic.twitter.com/iDa8HDFNWB — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Wahi débarque au RC Lens

Elye Wahi a d’ailleurs rapidement assuré qu’il se sentait prêt à assurer la succession de Loïs Openda au sein de l’attaque du RC Lens. Mais alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours en France, les Sang et Or pourraient bien réserver encore quelques surprises sur le marché des transferts.

Deux autres joueurs sont attendus