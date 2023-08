RC Lens : Après un transfert historique, il annonce du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 35M€, bonus compris, Elye Wahi est non seulement devenu le joueur le plus cher de l’histoire du RC Lens, mais également la vente la plus importante du MHSC. D’ailleurs Laurent Nicollin estime que cet argent peut servir aux Montpelliérains pour recruter encore un ou deux joueurs d’ici la fin du mercato.

C'est désormais officiel, le RC Lens a réalisé un très joli coup en recrutant Elye Wahi pour 35M€, bonus compris. Mais pour Montpellier aussi c'est une très belle affaire. Et pour cause, l'international espoirs devient ainsi la plus gros vente de l'histoire du MHSC. Laurent Nicollin entend bien réinvestir cette somme sur le mercato.

Grâce à Wahi, le MHSC va bouger sur le mercato

« La vente d’Elye Wahi va rentrer dans le budget général, nous avions prévu des ventes et celle-ci en faisait partie. Cela ne nous empêchera pas de recruter si l’on identifie de bons joueurs pour renforcer notre équipe et la rendre encore plus performante. Cet argent va nous permettre déjà d’équilibrer le budget et de s’occuper de tout ce que l’on a autour du club mais on prendra un ou deux joueurs pour renforcer l’équipe », confirme le président du MHSC au micro de L’Equipe de Greg , avant d’évoquer la qualité de la cellule de recrutement montpelliéraine.

«On recherche des joueurs de valeurs mais qui rentrent dans notre budget»