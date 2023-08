Lâchée par le PSG, une star se fait recaler en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre depuis son départ du PSG, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé son nouveau club. Convoite en Arabie Saoudite et en MLS, le défenseur espagnol semblait toutefois proche de signer à Besiktas. Mais le club turc a publié un communiqué afin d’officialiser la fin de négociations.

Sans club depuis l'annonce de sa non-prolongation au PSG, Sergio Ramos s'est retrouvé dans le viseur de nombreux clubs, sans que cela n'aboutisse à une signature. Ainsi, l'Espagnol a eu des contacts en MLS ou encore en Arabie Saoudite, en vain. Et alors qu'il semblait enfin proche d'avoir trouvé un nouveau club, Sergio Ramos a finalement été recalé par Besiktas qui a communiqué sur ce dossier.

Kulübümüzden AçıklamaYazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol… pic.twitter.com/9I0JzMvzPB — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023

Besiktas stoppe les discussions avec Sergio Ramos

« Talisca et Sergio Ramos, des footballeurs à succès qui occupent une place importante sur le marché mondial du football grâce à leurs qualités, que chaque club, chaque président et chaque manager aimeraient voir dans son équipe, ont également été à l'ordre du jour des transferts de notre club », écrit le club turc avant de confirmer l’abandon des négociations.

«Les négociations ont été interrompues en raison de désaccords sur des questions financières»