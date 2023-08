RC Lens : Il annonce encore du lourd pour le mercato

Thibault Morlain

Avec Elye Wahi, le RC Lens s'est offert la plus grosse recrue de son histoire. De quoi boucler le mercato des Sang et Or pour cet été ? Pas sûr... En effet, d'ici le 1er septembre, ça pourrait encore bouger au sein de l'effectif de Franck Haise dans le sens des arrivées. A quoi faut-il alors s'attendre pour les prochaines recrues du RC Lens ? Des précisions ont été apportées sur le sujet.

Le mercato estival a jusqu'à présent été assez animé au RC Lens. Les Sang et Or ont perdu Seko Fofana et Loïs Openda, mais dans le même temps, plusieurs joueurs ont rejoint l'effectif de Franck Haise. Ça a notamment été le cas avec Andy Diouf, Morgan Guilavogui et bien évidemment le plus gros transfert de l'histoire du RC Lens : Elye Wahi. Recruté pour 35M€ à Montpellier, le Français est le nouveau numéro 9. Pour autant, il pourrait ne pas être la dernière recrue du RC Lens. Telle serait en tout cas la volonté du dernier deuxième de Ligue 1.

« Ça va encore bouger »

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain, le RC Lens veut encore être actif d'ici là. Pour LensFoot , Rémy Buisine, journaliste pour Brut , a ainsi annoncé à propos des plans des Sang et Or : « Ce qui faut se dire sur la fin du mercato, c'est que ça va encore bouger. Ce n'est pas un scoop de dire ça, mais oui ça va bouger. Même Franck Haise a émis en conférence de presse l'idée d'un psiton gauche. Et puis il y a toujours le dossier Habib Diarra ».

« Habib Diarra aimerait être à Lens »