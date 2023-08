Le RC Lens recrute «un phénomène», il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines à tenter de trouver le successeur de Loïs Openda, le RC Lens a enfin dénicher son nouvel avant-centre. Il s’agit d’Elye Wahi, recruté pour 35M€, bonus compris, en provenance du MHSC. Un transfert record pour les deux clubs français qui enchante Arnaud Pouille. Le directeur général des Sang-et-Or annonce effectivement du lourd pour son nouveau joueur.

Cet été, le RC Lens a multiplié les pistes pour tenter de dénicher le successeur de Loïs Openda qui avait filé en début de mercato au RB Leipzig pour 50M€. Et c'est finalement Elye Wahi qui a signé dans le club artésien pour environ 35M€, bonus compris. Et Arnaud Pouille a du mal à dissimuler sa joie concernant sa dernière recrue, présenté comme «un phénomène» dans le communiqué du RC Lens.

«La signature d'Elye Wahi est un marqueur fort d'ambition»

« La signature d'Elye Wahi est un marqueur fort d'ambition pour le Racing. Il s'agit d'un grand espoir du football français qui a éclos il y a deux ans et qui a confirmé la saison dernière en Ligue 1. À 20 ans, au-delà de sa puissance et de ses aptitudes de haut niveau, il dégage beaucoup de caractère et de maturité. Elye arrive en provenance d'un club familial et je salue par ailleurs la qualité des relations avec le MHSC qui ont permis à une promesse du championnat de rester s'épanouir dans l'hexagone », assure le directeur général du RC Lens sur le site officiel, avant de poursuivre.

«Hâte de te voir sous nos couleurs sur les pelouses françaises et européennes»