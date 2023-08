La star du RC Lens claque la porte, elle annonce un transfert record

Thibault Morlain

Cet été, Seko Fofana a donc quitté le RC Lens. Après tout ce qu’il a apporté aux Sang et Or, l’Ivoirien a fait ses valises pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Pour autant, le nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo reste très proche de Lens, en témoigne le deal pour qu’il devienne actionnaire du club. Et voilà que ce dimanche, c’est Seko Fofana qui est apparu sur les écrans de Bollaert pour annoncer la signature d’Elye Wahi.

Ça y est, le RC Lens tient enfin son numéro 9. A la recherche du remplaçant de Loïs Openda, les Sang et Or ont multiplié les pistes, mais c’est finalement Elye Wahi qui a donc été recruté. Ce dimanche, le club nordiste a officialisé la signature du Français, qui est devenu à cette occasion le joueur le plus cher de l’histoire du RC Lens. Acheté pour 35M€ à Montpellier, Wahi a ainsi signé son contrat ce dimanche avant la rencontre face à Rennes. Et la mise en scène a une nouvelle fois été très belle…

Le RC Lens explose tous les records avec son dernier transfert https://t.co/zLlaFN3AI1 pic.twitter.com/t9oyHNswGJ — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Seko Fofana annonce l’arrivée d’Elye Wahi

On se souvient qu’il y a un an, le RC Lens avait prolongé Seko Fofana dans le rond central du stade Bollaert. Ce dimanche, Elye Wahi a lui aussi signé son contrat devant le stade lensois. Une très belle fête à laquelle le désormais joueur d’Al-Nassr s’est d’ailleurs mêlé. En effet, c’est Seko Fofana qui a annoncé la signature de Wahi aux supporters. « Yo mon club. Ça me fait plaisir de vous voir. Super l’annonce à Bollaert. Mais pas le rond central. C’est interdit, c’était juste pour moi, j’étais votre capitaine. Bon je pense que maintenant, il faut regarder plus haut. Pas plus haut que Bollaert parce que personne n’est au-dessus du club, mais je pense qu’il faut prendre de la hauteur. Allez, regardez là haut », a lâché Fofana avant que l’on voit Elye Wahi apparaitre en hauteur pour signer son contrat avec le RC Lens.

« Le coach a vraiment beaucoup jouer dans ma décision »