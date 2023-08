Surprise, le RC Lens va récupérer 10M€ avec ce transfert

Hugo Chirossel

Le RC Lens a bien vendu cet été. Les Sang et Or ont récupéré environ 25M€ avec Seko Fofana, parti à Al-Nassr, et près de 50M€ avec la vente de Loïs Openda au RB Leipzig. Mais un nouveau chèque pourrait bientôt arriver. Cheikh Doucouré, transféré l’été dernier à Crystal Palace, est annoncé dans le viseur de Liverpool. Une opération qui pourrait rapporter 10M€ aux Lensois.

À la recherche d’un attaquant depuis plusieurs semaines, le RC Lens a fini par toucher au but. Dimanche soir, en marge de la réception du Stade Rennais (1-1), les S ang et Or ont dévoilé la signature de leur dernière recrue : Elye Wahi. Un transfert record pour le club, puisqu’il s’agit du plus cher de son histoire, estimé à 35M€. Pour le plus grand bonheur de Franck Haise : « Je dis rarement que je suis comblé mais je suis très heureux de l’avoir dans notre effectif », a déclaré l’entraîneur lensois dans l’ After Foot sur RMC .

Openda, plus grosse vente de l’histoire du club

Si le RC Lens a pu dépenser près de 35M€ pour s’offrir Elye Wahi, c’est parce qu’avant cela, il a très bien vendu. Environ 25M€ ont été récupérés avec le départ de Seko Fofana, qui a décidé de rejoindre Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Mais c’est surtout Loïs Openda qui a renfloué les caisses du club. Acheté 16M€ l’été dernier alors qu’il évoluait au Club Bruges, l’international belge a été transféré au RB Leipzig pour une somme estimée à 50M€ bonus compris.

Le RC Lens pourrait récupérer 10M€ avec le transfert de Doucouré