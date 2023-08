Un attaquant change d'avis et recale le PSG

Baptiste Berkowicz

Le PSG est à la recherche de renforts pour son secteur offensif. En ce sens, les dirigeants parisiens multiplient les pistes. Le club de la capitale s'était renseigné sur la situation d'Elye Wahi lors de ce mercato estival. Le nouveau joueur du RC Lens est revenu sur son choix de rejoindre les Sang et Or, révélant que l'entraineur nordiste, Franck Haise, avait réussi à le faire changer d'avis.

Le PSG souhaite davantage se tourner vers des joueurs d'avenir. Les départs de Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar vont dans ce sens. Le club de la capitale est à l'affut de potentiels à développer sous les ordres de Luis Enrique. Elye Wahi ne fera pas partie de l'effectif parisien cette saison.

«Le coach a vraiment beaucoup jouer dans ma décision»

Officialisé en amont de la rencontre entre Lens et Rennes, Elye Wahi est revenu au micro de Prime Video sur son choix de rejoindre le RC Lens : « Le coach a vraiment beaucoup jouer dans ma décision, parce que mon choix était quasiment fait, et il m'a détourné. Où est-ce que je comptais jouer ? Je ne sais pas, c'était quelque part (rires), mais en tout cas je suis très heureux d'être lensois aujourd'hui (dimanche). On va faire de bonnes choses. Ça fait rêver que le stade soit plein à chaque match. Et pour un attaquant qui marque des buts, avoir des supporters comme ça... on ne peut pas rêver mieux ».

Le PSG s'était renseigné pour Wahi

Dans sa quête d'éléments capables de renforcer son secteur offensif, le PSG était venu aux informations à propos de la situation d'Elye Wahi. L'ancien joueur montpelliérain suscitait de nombreux intérêts en Europe notamment de la part de Chelsea. Le club parisien n'avait finalement pas dégainé pour s'attacher les services de l'attaquant prometteur de 21 ans. Ce dernier évoluera donc sous la tunique lensoise cette saison en échange d'une indemnité de transfert de 35M€, bonus compris, grâce à Franck Haise qui aura réussi à le faire changer d'avis.